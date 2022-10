Fluminense empata com Botafogo no Maracanã pelo Brasileirão

publicidade

Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23), o Fluminense empatou o clássico contra o Botafogo por 2 a 2, no Maracanã. Eduardo e Jeffinho marcaram os gols do Fogão, enquanto Ganso, de pênalti, e Matheus Martins, empataram.

Com o resultado, o Tricolor foi aos 55 pontos e caiu para a quinta posição na tabela, enquanto o alvinegro foi aos 44 e é o 11º.

Equilíbrio

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com pequena vantagem para o Fluminense, que criou algumas chances perigosas, como uma bola na trave de Cano. Porém, no final, o Botafogo, que não havia tido muitas oportunidades, abriu o placar. Eduardo, aproveitou chute cruzado de Júnior Santos e completou para o gol de primeira, aos 40.

Já o segundo tempo começou com o Botafogo melhor, o que se transformou em gol aos nove minutos, quando Jeffinho recebeu nas costas de Martinelli e bateu cruzado para fazer 2 a 0. O mesmo Jeffinho deu origem ao gol anulado, minutos depois, quando partiu pela esquerda e tocou para Gabriel Pires bater. Fábio deu rebote e Tiquinho Soares completou, mas em posição de impedimento. Diniz então colocou Matheus Martins no jogo, com resultado imediato. Na primeira jogada do jovem, pênalti para o Flu, que Ganso bateu para diminuir o placar. E o mesmo Matheus Martins marcou o gol de empate, logo em seguida.

Próximos jogos

Na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense irá encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira (26), enquanto o Botafogo enfrenta o RB Bragantino, no Nilton Santos, no mesmo dia.