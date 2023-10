Fluminense montará telão nas Laranjeiras para torcida acompanhar decisão contra o Inter

publicidade

A mobilização do Fluminense para a decisão com o Inter nesta quarta-feira é forte. Para os tricolores que não poderão vir a Porto Alegre acompanhar o jogo no Beira-Rio, o clube fará uma programação especial.

A torcida poderá assistir à partida, agendada para as 21h30min, por um telão que será montado no gramado de Laranjeiras. Além disso, a DJ Laura Atalla fará uma apresentação, assim como o cantor Gross.

Nessa segunda-feira, a equipe treinada por Fernando Diniz embarcou para a Capital e chegou durante o período da noite. O único desfalque no time titular é o lateral Samuel Xavier, que foi expulso no duelo do Maracanã. Em seu lugar, o técnico deverá escalar Guga. Fora essa mudança, a equipe do Fluminense deve ser a mesma que atuou no Rio de Janeiro.

Desembarque da equipe do Fluminense ocorreu por volta das 22h10aqui no hotel Deville. Clube mudou de última hora o local da hospedagem. Inicialmente estava marcado para o hotel Hilton. @GuaibaEsporte pic.twitter.com/ac7dkZVpHu — Martin Moura (@martinmoura_) October 3, 2023

Assim como o Inter, o Fluminense precisa vencer para se classificar no tempo normal. Um novo empate, seja com qualquer placar, levará a decisão da semifinal para a cobrança de penalidades.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel, Vitor Eudes

Zagueiros: Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino

Laterais: Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

Meias: Alexsander, André, Daniel, Giovanni, Leo Fernández, Lima, Martinelli, PH Ganso e Thiago Santos

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González

