Fluminense oficializa Abel Braga como novo técnico

O Fluminense oficializou no começo da tarde desta quarta-feira a contratação de Abel Braga como novo treinador. O profissional estava sem clube desde a sua saída precoce do Lugano, da Suíça. Sempre especulado no Inter, o treinador acertou a sua volta para as Laranjeiras. Abelão é o segundo técnico que mais treinou o Tricolor carioca, com 328 jogos na casamata, atrás apenas de Zezé Moreira, que tem 497.

Bem-vindo de volta pra casa, Abel Braga! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/M2XmsBgzAJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2021

No Fluminense, Abel irá trabalhar com Felipe Melo, anunciado nessa terça-feira como reforço do grupo tricolor. O treinador fará a partir de 2022 a sua quarta passagem pelas Laranjeiras. A melhor temporada de Abelão com o time do Rio de Janeiro ocorreu em 2012, quando foi campeão brasileiro.

Abel abriu 2021 correndo atrás do título Brasileirão de 2020, com o Inter. O Colorado lutou até a última rodada pela taça do Brasileirão, mas como apenas empatou com o Corinthians perdeu o campeonato para o Flamengo.