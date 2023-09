Fluminense vence Cruzeiro por 1 a 0 e Grêmio deixa G-4 do Brasileirão

publicidade

Com um gol de Leo Fernández, em cobrança de falta, o Fluminense derrotou o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado , o time das Laranjeiras chegou aos 41 pontos e assumiu a quarta colocação, enquanto o tiome mineiro permanece com 29 pontos, em 11º lugar.

O Fluminense começou com o domínio de bola e tentou concentrar as jogadas principalmente pelas laterais. O Cruzeiro tentou os contra-ataques pela direita, com Nikão, mas não teve sucesso nas primeiras tentativas.

O primeiro lance de perigo foi do Fluminense, aos 17 minutos, Cano recebeu quase no bico da área do lado esquerdo e bateu bonito, mas acertou o travessão de Rafael Cabral. O lance deu moral para o Fluminense, que criou nova oportunidade aos 23 minutos, com Alexsander. O volante aplicou belo drible em Neris e finalizou para bela defesa de Rafael Cabral.

A partir daí, o jogo ficou mais disputado, com faltas mas ríspidas, o que fez o árbitro aplicar três cartões amarelos. O cruzeirense Wesley e Felipe Melo, Nino, ambos do Fluminense, foram os punidos.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Fluminense voltou a aumentar o ritmo e teve em Keno a sua principal opção para armar jogadas. Já o Cruzeiro ficou um pouco mais com a bola, porque sofre menos com a pressão na saída de bola do adversário. Apesar das tentativas, o primeiro tempo terminou sem gols.

O segundo tempo foi muito ais movimentado. Os times adotaram uma postura mais ofensiva e mais objetiva. Com isso, as oportunidades foram sendo criadas na sequência. Com um minuto, André salvou gol de Mateus Vital. Aos dez, finalização de Keno foi perigosa. Aos 17, Lima quase abriu o placar para o Fluminense. Mas o primeiro gol saiu aos 21, com Leo Fernández, que acabara de entrar na equipe. Ele bateu falta de longe, a bola pegou grande efeito e enganou o goleiro Rafael Cabral.

O jogo continuou bastante disputado. Fábio e Rafael Cabral foram exigidos e responderam com boas defesas. Com isso, o Fluminense, que abusou da experiência de seus jogadores para ficar com a bola e gastar o tempo, obteve importante vitória para encostar nos líderes.

