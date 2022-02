Fluminense vence Millonarios de virada em sua estreia na Libertadores

publicidade

O Fluminense mostrou experiência de copa nesta terça-feira e venceu por 2 a 1 em sua visita ao Millonarios. A equipe carioca superou inclusive o desafio dos 2.600 metros de altitude, em Bogotá, em sua estreia na Copa Libertadores 2022.

O venezuelano Eduardo Sosa colocou o time colombiano na frente aos 7 minutos, mas foi expulso pouco depois e abriu a porta para a virada dos cariocas. David Braz empatou aos 43. Na segunda etapa, Germán Cano definiu o 2 a 1.

O tricolor receberá o Millonarios no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para definir quem vai enfrentar Atlético Nacional ou o paraguaio Olimpia valendo uma vaga na fase de grupos do torneio de clubes mais importante do continente.