Futebol feminino aumenta alcance no Brasil com transmissão de jogos de todas as divisões

Cinco partidas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino do último fim de semana foram transmitidas de forma gratuita ao público depois que a CBF assinou um acordo de três anos com a Eleven Sports, no sábado.

A plataforma online disponibilizará todas as partidas que não estejam nas TVs aberta (Band) e fechada (SporTV) das Séries A1, A2 e A3 e aumentará o alcance do futebol feminino ao público brasileiro. No Brasil, a Eleven Sports já vinha transmitindo partidas das séries A1, A2 e futebol de base nos últimos três anos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, celebrou a importância do acordo de transmissão para o desenvolvimento do futebol feminino. "O desenvolvimento do futebol feminino é uma das nossas prioridades. E a assinatura da parceria com a Eleven para as três divisões do campeonato brasileiro é mais um passo para o contínuo crescimento da modalidade, à medida em que a integral exposição do produto é um pilar importante para as estratégias de geração de novas receitas que tornem as competições sustentáveis", afirmou.

O Palmeiras lidera o Brasileirão feminino, com 19 pontos, três a mais que o vice Internacional e cinco a mais que São Paulo e Corinthians, que ocupam respectivamente a terceira e quarta posições.

