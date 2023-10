Gaúcha conquista a medalha de bronze no Mundial sub-21 de judô

publicidade

A judoca Kátia Alves (+78kg) levou o Rio Grande do Sul e o Brasil ao pódio do Campeonato Mundial sub-21 de judô nesse sábado. A atleta do GN União manteve a regularidade da temporada e voltou a medalhar, desta vez no evento mais importante do ano para a categoria, realizado em Odivelas, em Portugal. O Brasil encerrou a sua participação no torneio individual com uma prata e dois bronzes.

Kátia foi para o tatame em quatro oportunidades, saindo vencedora em três. O caminho para a medalha começou com vitória segura por dois waza-ari (ippon) sobre a uzbeque Mokhlaroyim Tukhtamishev. Nas quartas de final, veio o revés para a japonesa Miki Mukunoki, por ippon, e Kátia foi para a repescagem, onde enfrentou sua colega de clube, Enya Pires – que também havia ganhado na estreia e perdido na sequência. Enya encerrou sua participação na sétima colocação.

Na disputa, Kátia marcou um waza-ari, mas ambas levaram duas punições e ficaram na berlinda. Melhor para Kátia, que soube jogar com a regra e impôs a terceira punição à Enya, classificando-se para o bronze. Na luta final, ela dominou a italiana Tiziana Marini, marcando um waza-ari no início do combate e finalizando a adversária com imobilização até o segundo waza-ari.

“Se a gente analisar o pódio, são duas japonesas, uma coreana e uma brasileira. Nem as europeias, que também têm um judô de excelência, conseguiram chegar. E nós tivemos duas atletas disputando o pódio, o que confirma o trabalho sério que estamos fazendo junto à base”, destacou o técnico do GN União Rafael Garcia.

Neste domingo, Kátia e Enya retornam ao tatame para a disputa do Mundial por equipes mistas. Além de Kátia, o Brasil conquistou uma prata, com Kaillany Cardoso (70kg), e outro bronze, com Beatriz Comanche (57kg). O diretor técnico da Federação Gaúcha de Judô, Douglas Potrich, foi um dos treinadores da equipe do país.

A conquista de Katia foi a 12ª medalha do judô gaúcho em Campeonatos Mundiais sub-21. Agora, o RS passa a contar com quatro ouros (João Derly/2000, Mayra Aguiar/2010, Rafael Macedo/2014 e Daniel Cargnin/2017), uma prata (Mayra/2008) e sete bronzes (Moacir Mendes/2000, Taciana Lima/2000, Mayra/2006, Rochele Nunes/2006, Daniel/2015 e Kátia/2023).

O pódio também marcou a primeira medalha do GN União em eventos desta proporção. O clube de Porto Alegre já havia conquistado um bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, com Eduarda Vaz Rosa, em 2018.