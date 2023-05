Gabriel Neves sofre entorse e vira dúvida no São Paulo para jogo contra o Inter

publicidade

O técnico Dorival Júnior ganhou uma nova preocupação no departamento médico do São Paulo. Em alta com o treinador, o volante Gabriel Neves sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida de terça e virou dúvida para o confronto com o Inter, no domingo, pelo Brasileirão.

O jogador uruguaio se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Tolima, disputada na cidade de Ibagué, na Colômbia, na noite de terça, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No entanto, foi substituído por Rodrigo Nestor somente na volta do intervalo.

Agora, Neves será reavaliado pelos médicos do clube na quinta-feira, na reapresentação do elenco. A delegação do São Paulo desembarcará no Brasil na noite desta quarta, vindo de Bogotá. Na quinta, o treino está marcado para as 15h30, no CT da Barra Funda.

A entorse pode interromper a boa sequência de jogos de Gabriel Neves com o novo treinador do São Paulo. O uruguaio esteve em campo nos últimos quatro jogos do time, todos sob o comando de Dorival - foi titular em dois deles.

O bom momento contrasta com o início da temporada, quando Neves perdeu espaço com Rogério Ceni, então técnico da equipe, devido a uma lesão no joelho direito, sofrida no fim do ano passado. Se for vetado da partida do fim de semana, o uruguaio deve ser substituído novamente por Rodrigo Nestor.

O departamento médico do São Paulo segue cheio. Foram desfalques na terça Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), David (trauma no joelho direito), Erisson (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda) e Calleri (dengue).

Veja Também