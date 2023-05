Galatasaray conquista título da liga turca e desbanca Fenerbahçe, de Enner Valencia

publicidade

O Galatasaray conquistou seu 23º título da liga turca nesta terça-feira, ao vencer com autoridade (4 a 1) em sua visita ao Ankaragücü, com dois gols de Mauro Icardi. Faltando um jogo para o fim da temporada, o clube com mais títulos da Turquia não pode mais ser alcançado pelo Fenerbahçe, segundo colocado, do atacante Enner Valencia, que não vence o torneio desde 2014.

O Galatasaray conta nesta temporada com o atacante argentino Mauro Icardi (que já marcou 21 gols e deu 7 assistências) e com o meia uruguaio Lucas Torreira. Icardi, que chegou ao clube por empréstimo do Paris Saint-Germain no início da temporada, fez uma nova dobradinha nesta terça-feira. Quatro anos depois do último título, o 'Gala' se classifica diretamente para a próxima Liga dos Campeões. Os jogadores comandados pelo técnico Okan Buruk vão comemorar o título no domingo diante de sua torcida, no clássico contra o Fenerbahçe.

O Galatasaray renasceu nesta temporada, depois de ter sido 13º na última Süper Lig, a pior colocação de sua história. No ano passado, o campeão foi o Trabzonspor.

Além das contratações de Icardi e Torreira, o clube se reforçou com o belga Dries Mertens, o português Sérgio Oliveira e o italiano Nicolo Zaniolo, os três vindos da Serie A italiana.

Veja Também