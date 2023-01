Gauchão 2023: Grêmio e Inter estreiam no dia 21 de janeiro

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) detalhou as primeiras rodadas do Gauchão 2023. Na estreia, Grêmio e Inter atuarão no sábado, dia 21 de janeiro.

Atual pentacampeão, o Tricolor abre a competição, às 16h30min, no estádio Centenário, contra o Caxias. O Colorado enfrente o Juventude, às 19h, no estádio Beira-Rio. Ainda no sábado, o Esportivo terá duelo com o São José, no estádio Montanha dos Vinhedos, às 19h.

No domingo, três jogos. O Novo Hamburgo duela com o Avenida, no estádio do Vale, às 16h. O Brasil de Pelotas enfrenta o Aimoré, no mesmo horário, no estádio Bento Freitas.

De noite, o São Luiz joga com o Ypiranga, às 19h, no 19 de outubro, em Ijuí.

O estadual repetirá o regulamento da última edição. Os 12 clubes jogam entre si em turno único. Os quatro melhores avançam para a semifinal em jogos de ida e volta, assim como na final - sem o critério do gol qualificado. Após o término da fase classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2.

