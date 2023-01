Gauchão 2023: Ypiranga vence Novo Hamburgo em Erechim; São José e Caxias empatam no Passo D'Areia

publicidade

O Gauchão 2023 vai avançando e suas emoções também. Na noite desta quinta-feira, em duelos pela 2ª rodada do Estadual, o Ypiranga venceu o Novo Hamburgo por 3 a 1 no estádio Colosso da Lagoa, e encostou no líder Grêmio.

O Canarinho soma quatro pontos, contra os seis do Tricolor. Os tentos da partida foram marcados por Bruno Baio, Islan, e Matheusinho. Guilherme Mattis descontou para o Noia, que é o lanterna. O Ypiranga volta a campo no domingo, às 16h, diante do Avenida. O Novo Hamburgo recebe o Juventude, na segunda-feira, às 20h.

No outro jogo da faixa das 19h, São José e Caxias empataram em 1 a 1 no Passo D'Areia. Jean Dias abriu o placar para o time da Serra e o goleiro Fábio Rampi converteu penalidade na segunda etapa.

O resultado coloca o Zeca na terceira colocação, também com quatro pontos. O Caxias tem seu primeiro ponto, e é nono colocado. Na partida que fechou a rodada, o Aimoré empatou em 0 a 0 com o Esportivo, ambas as equipes somando seu primeiro ponto na competição.

Na próxima rodada, os duelos são: Caxias x Aimoré e São José x Grêmio.

Veja Também