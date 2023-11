Gauchão pode ter mudança de formato em 2024, com mais jogos decisivos, indica FGF

publicidade

O Gauchão pode sofrer mudanças no seu formato de disputa em 2024. A projeção foi do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, em entrevista à Rádio Guaíba, na noite desta sexta-feira. Conforme o dirigente, a tabela do certame pode ser ampliada, com a realização de quartas de final, sempre com jogos de ida e volta até a decisão.

"É uma possibilidade", respondeu Hocsman, sobre um modelo de disputa com mais 16 partidas nas quartas, além das quatro partidas da semi e dos dois confrontos da finalíssima. Em 2023, o campeão Grêmio disputou 15 jogos no caminho até o título.

Nesta temporada, o campeonato estadual foi diretamente para as semifinais após a fase de pontos corridos. "Temos bastante coisa andando. Conselho técnico se aproxima. Em breve, vamos anunciar o formato do Campeonato Gaúcho 2024", ponderou o presidente da FGF.

