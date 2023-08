Gerson dá soco em Varela em treino do Flamengo

publicidade

Mesmo presente nas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo segue com crises internas. Nesta terça-feira, um novo episódio marcou o treinamento no Rio de Janeiro. Gerson e Varela se desentenderam e trocaram agressões durante a atividade comandada por Jorge Sampaoli. O incidente ocorre um dia antes da decisão com o Grêmio, marcada para esta quarta, às 21h30, no Maracanã.

Segundo informações da Espn, os dois atletas discutiram no meio do treinamento e o lateral uruguaio partiu para cima do volante, que acertou um soco no colega. Varela teria fraturado o nariz.

Em função da briga, a diretoria do Flamengo se reuniu e cogita a possibilidade de deixar os dois jogadores de fora da decisão contra o Grêmio. Ambos seriam titulares no duelo de amanhã.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2023

Veja Também