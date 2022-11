Giovani Lo Celso está fora da Copa, diz imprensa argentina

publicidade

O meio-campista Giovani Lo Celso, peça importante da seleção argentina, está fora da Copa do Mundo, após não se recuperar completamente de uma lesão, segundo os jornais esportivos argentinos Olé e TyC Sports.

Sem confirmação médica até o momento, uma ruptura no músculo da coxa direita parece estar por trás do afastamento do jogador do Villarreal, que precisará se submeter a uma cirurgia, segundo os dois meios de comunicação.

"Disse a Lo Celso que a saúde vem em primeiro lugar", havia declarado o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, quando perguntado se havia alguma possibilidade de o volante se juntar ao elenco, mesmo que fosse em um treino de recuperação física.

Até o momento, nem a Associação de Futebol Argentino (AFA) nem o Villarreal confirmaram a baixa.

Na próxima segunda-feira (14), Scaloni deve divulgar a lista dos 26 jogadores que irão disputar o Mundial no Catar. Lo Celso, por sua vez, deve ser substituído por Exequiel Palacios, atualmente no Bayer Leverkusen.

A Albiceleste integra o Grupo C da Copa do Mundo ao lado de México, Polônia e Arábia Saudita, seleção que enfrenta na estreia, no dia 22 de novembro.

Veja Também