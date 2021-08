Goleiro Alisson prorroga por seis anos contrato com o Liverpool

publicidade

O goleiro brasileiro Alisson Becker prorrogou por seis anos, até 2027, seu contrato com o Liverpool. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo o clube da Premier League.

Desde que chegou a Anfield vindo da Roma, em 2018, por 66 milhões de libras (77 milhões de euros/91 milhões de dólares), o ex-jogador do Inter é considerado um dos melhores goleiros do mundo. Entre os títulos que conquistou estão a Liga de Campeões de 2019, a Premier League 2020, e o Mundial de Clubes com a equipe conduzida por Jürgen Klopp.

Aos 28 anos, o brasileiro é o primeiro goleiro da história dos 'Reds' a ter feito um gol, de cabeça, contra o West Bromwich Albion, que classificou seu clube no último momento em maio passado para a Liga dos Campeões.

Alisson é o terceiro jogador-chave do Liverpool a renovar o contrato esta semana, depois do zagueiro inglês Trent Alexander-Arnold e de outro brasileiro, o volante Fabinho.

"Não demorei muito tempo em decidir pela renovação", declarou Alisson na página do Liverpool na internet. "É algo que construímos há três anos, a confiança que tenho neste clube e que é recíproca. Junto com minha família, somos muito felizes aqui", sentenciou.