Grêmio aparece na 5ª posição em pesquisa sobre torcidas no Brasil

De acordo com a pesquisa da Sport Track, divulgada nesta terça-feira, em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP, o Grêmio é a 5ª maior torcida do Brasil em 2022. Os gaúchos aparecem à frente do Vasco, consolidando, agora, com uma margem maior, uma vantagem que já havia aparecido em estudo anterior.

O Tricolor também segue em vantagem sobre o Inter, que aparece na 9ª colocação: 4,7% contra 2,9% no total de entrevistados.

Segundo a empresa, foram ouvidos entre 2.200 e 2.250 pessoas acima de 16 anos no final de 2021. Não foram divulgados outros detalhes sobre a metodologia da pesquisa.

O Flamengo segue como a maior torcida do país (24%), seguido por Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%).

Tamanho das torcidas no Brasil

Clubes 2018 | 2020 | 2022 | Média (1993/2022)

Flamengo 19,5% | 22,5% | 24,0% | 17,1%

Corinthians 15,8% | 18,7% | 18,0% | 13,4%

São Paulo 10,9% | 11,2% | 11,5% | 7,8%

Palmeiras 9,0% | 9,0% | 9,8% | 6,5%

Vasco 5,9% | 5,0% | 4,1% | 4,8%

Grêmio 4,2% | 5,1% | 4,7% | 3,6%

Cruzeiro 4,5% | 3,0% | 2,8% | 3,4%

Santos 3,2% | 2,9% | 3,3% | 2,7%

Inter 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,6%

Atlético-MG 3,1% | 3,2% | 3,7% | 2,3%

Botafogo 2,2% | 2,1% | 2,2% | 1,6%

Fluminense 2,4% | 1,7% | 1,5% | 1,5%

Sport 2,0% | 1,8% | 1,3% | 1,3%

Bahia 2,1% | 2,5% | 1,8% | 1,3%

América-MG 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5%

Fonte: Sport Track