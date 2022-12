Grêmio e Inter homenageiam legado de Pelé com vídeos

publicidade

Grêmio e Inter lamentaram, nesta quinta-feira, a morte de Pelé. A dupla Gre-Nal publicou vídeos em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu aos 82 anos, em decorrência da falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.

O Tricolor homenageou Pelé como o "soberano do futebol. É e sempre será o Brasil, nosso mestre maior dentro das quatro linhas". Na sequência, foi publicado um vídeo onde o próprio Pelé revela que quase jogou no Grêmio no início da carreira.

Quando um REI parte, o mundo faz reverência. Hoje, damos adeus a @Pele, soberano do futebol. É e sempre será o Brasil, nosso mestre maior dentro das quatro linhas. Deixa um legado de superação, de talento. Um legado ao esporte. Incomparável, inspiração, o maior de todos. Imortal. pic.twitter.com/siTAIPDEAp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 29, 2022

Descanse em paz, REI pic.twitter.com/XFVqoKjLW8 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 29, 2022

O Colorado usou uma foto do Rei no Beira-Rio, quando participou da cerimônia de entrega da taça da Libertadores em 2010. Logo depois, publicou um vídeo com uma camisa do Inter com o nome de Pelé às costas.

O maior embaixador da história brasileira. Mais do que três Copas, seus pés conquistaram prestígio para toda uma nação. Edson Arantes transformou o futebol em instrumento de orgulho, e jamais será igualado ou esquecido. 🔟



Obrigado por tudo, Pelé. Para sempre o nosso Rei. 🖤⭐️ pic.twitter.com/MmQrtuEoA7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 29, 2022

Sem Pelé, o Brasil seria outro. Sua genialidade transformou o significado de impossível. Depois dele, não existiu mais nada com que nosso povo não ousasse sonhar.



Ao Rei, as reverências do Gigante. ♾👑 pic.twitter.com/5zIgZPW4kg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 29, 2022

