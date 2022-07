Grêmio enfrenta o Bahia para provar que está na briga dos líderes

publicidade

O Grêmio tem um jogo para se credenciar de vez na luta do topo da Série B, neste domingo. A partir das 16h, encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, num confronto direto pelo acessor à Série A. Muito além da consistência, a custo de diversos empates, os gremistas querem convencer e também engajar a torcida na campanha pelo retorno ao Brasileirão.

Desde que perdeu para o líder Cruzeiro, por 1 a 0, no começo de maio, o Grêmio vem mantendo constância e não foi mais derrotado. Em nove jogos, foram seis empates e três vitórias. Com 25 pontos, ocupa a quarta colocação, logo abaixo do Bahia, que tem 28. Os mandantes vêm de bom resultado ao vencerem o Brusque, por 2 a 0, após duas derrotas seguidas. O Tricolor voltou a vacilar com um empate diante do CSA para depois vencer o Londrina, por 1 a 0, sem empolgar.

O técnico Roger Machado também terá problemas para escalar o Grêmio. O volante Villasanti e o atacante Biel estão suspensos e, com isso, Lucas Silva e Elias devem ser escalados. O atacante Ferreira será opção, mas ainda se recuperando de lesão deverá entrar ao longo da partida. Brenno, Edilson, Kannemann, Elkeson e Benítez são outras ausências, mas por lesões.

Roger deve manter a aposta de desfazer o 3-4-3 e optar por uma formação mais convencional de dois zagueiros e mais povoada no meio. "Acho que fizemos um grande jogo. Talvez foi a partida que mais criamos, e a forma da criação, com a figura do jogador atrás do centroavante seja uma forma mais fluida. Depois que se trabalha os conceitos, a estrutura fica fácil de mexer, porque são posições que só mudam a ordem muitas vezes da abordagem", analisou sobre o confronto com o Londrina.

O técnico Enderson Moreira será a principal mudança do Bahia. Ele foi regularizado e está confirmado para o duelo, assumindo o lugar de Guto Ferreira, que caiu após três derrotas consecutivas em casa. O novo comandante não poderá contar com Jonathan, Marco Antônio e Luiz Henrique, ainda não liberados pelo departamento médico. Rildo também está fora por suspensão, mas já não poderia entrar em campo por pertencer ao Grêmio. O lateral-direito Borel deve retomar a posição após cumprir suspensão.

Série B - 16º rodada

Bahia - Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Rezende, Mugni e Daniel; Raí e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio - Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Bitello, Janderson, Campaz e Elias; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Raphael Claus (SP).

Horário: 16h.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).