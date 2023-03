Grêmio marca no "apagar das luzes" e vence Inter no Gre-Nal 438 na Arena

publicidade

A história do Gre-Nal 438 foi contada e com emoção até o último minuto na Arena lotada. No apagar das luzes e para o explodir da torcida gremista, o Grêmio conquistou a vitória com gol do volante Felipe Carballo nos acréscimos e triunfou por 2 a 1 na noite deste domingo pela 10ª rodada do Gauchão.

O Tricolor abriu o placar nos descontos da primeira etapa em chute colocado do meia Vina. O Colorado igualou o marcador num belo gol de Alan Patrick após o intervalo.

Quando tudo parecia caminhar para mais um empate, o gol da vitória gremista apareceu. No apagar das luzes, Carballo venceu Keiller em chute cruzado e entrou para a história da rivalidade.

O resultado deixa o time de Renato na liderança com 28 pontos, nove à frente da equipe de Mano, segunda colocada.

Vina mostra estrela

Mano e Renato promoveram mudanças em suas escalações mantendo a tradição de surpresas dos clássicos. O Grêmio optou pelo retorno do lateral Fábio e a entrada do volante Mathias Villasanti na vaga de Felipe Carballo. O Inter iniciou com Gabriel Baralhas no lugar de Mauricio, visando controlar o meio de campo.

O confronto começou equilibrado de lado a lado. O Colorado buscando explorar os contragolpes, o Tricolor mais proponente. Aos 2 minutos, Suárez serviu Cristaldo dentro da área, mas o argentino não conseguiu finalizar para o gol de Keiller. A resposta colorado chegou com Wanderson. Em lance rápido pela esquerda, ele ganhou de Fábio e bateu. O chute saiu rasteiro.

A mudança de Renato não durou muito. Ele precisou fazer sua primeira troca aos 15 minutos. Villasanti deixou o gramado para a entrada de Carballo. O paraguaio sentiu uma lesão na coxa. A primeira verdadeira oportunidade de perigo surgiu aos 20 minutos. Após cruzamento de Reinaldo, Cristaldo tocou de direita e Keiller fez linda defesa. Na sobra, Bitello bateu por cima.

O time de Mano também teve uma bela chance. Na base da construção, Renê tabelou com Alan Patrick e serviu o lateral Bustos livre na ponta direita. O camisa 15 fintou o goleiro Adriel e bateu colocado. Fábio conseguiu tirar antes que a bola entrasse.

Bitello outra vez quase inaugurou o marcador. De Pena foi desarmado na esquerda e Pepê avançou com total liberdade. O levantamento foi na medida e encontrou Bitello, mas o chute saiu torto pela linha de fundo. Quando as equipes já iam se dando por satisfeito com o empate, o gol gremista nasceu.

Numa linda combinação de Vina e Cristaldo, o argentino aparou de letra para o camisa 11 bater colocado de fora da área e vencer o goleiro Keiller. 1.0 no último minuto.

No apito final da primeira etapa, Pedro Henrique e Mano Menezes foram para cima do árbitro Leandro Vuaden. Cada um recebeu um amarelo por seus protestos. Eles reclamavam de um escanteio não marcado antes do tento gremista.

Carballo se consagra

Mano voltou para o segundo tempo com duas trocas: Mauricio e Matheus Dias entraram nos lugares de De Pena e Baralhas. E o Inter quase empatou aos 3. Wanderson entrou driblando pela esquerda, passou por Fábio e chutou colocado. Adriel espalmou.

Em mais uma chegada, foi a vez de Alan Patrick desperdiçar. O meia avançou com liberdade, segurou demais a bola e bateu nas mãos do goleiro gremista. A volta do intervalo foi de um time colorado mais intenso nos lances ofensivos e na marcação.

O susto gremista chegou aos 15 minutos. Indivualmente, Carballo avançou pelo meio e soltou uma bomba que que assustou o Keiller. Aos 17, mais duas trocas tricolores. Fábio e Vina saíram para os ingressos de Ferreira e João Pedro. O Inter também trocou. Luiz Adriano entrou no lugar de Pedro Henrique para fazer sua reestreia.

Ferreirar saiu cara a cara com Keiller no contra-ataque. O goleiro colorado abafou na bola. Torcida gremista e jogadores cobraram a penalidade. Mauricio assustou aos 25 minutos no cenário do duelo. Na velocidade, o meia recebeu de Alan Patrick, ajeitou para a canhota e fuzilou por cima da meta. Bem marcado, Suárez deu seu chute inicial ao gol aos 28 minutos. Da esquerda da área, ele colocou, mas a bola saiu sem perigo.

As últimas alterações do Gre-Nal vieram todas aos 30 minutos da segunda etapa. No lado vermelho, Moledo e Lucas Ramos foram para os lugares de Vitão e Baralhas. No time gremista, Pepê e Cristaldo perderam suas vagas para Thaciano e Thiago Santos. Logo depois das trocas, o gol do Inter saiu. Em lindo lance individual de Alan Patrick, o camisa 10 entrou driblando da esquerda para o meio e bateu forte da entrada da área estufando a meta de Adriel. O gol da igualdade veio em um momento de instabilidade do time de Mano.

O jogo ficou franco na reta final. Com passe de Suárez, Thaciano recebeu de frente para Keiller e bateu forte. O zagueiro Moledo apareceu para cortar e evitar a vantagem gremista. O Inter insistiu em lances pelo alto. No entanto, foi o Grêmio quem conseguiu o gol da vitória. Em jogada pela direita, a bola sobrou com Felipe Carballo, que bateu cruzado e venceu Keiller para garantir o 2 a 1 e mais uma vitória gremista em Gre-Nal.

Gauchão 2023 - 10ª rodada

Grêmio 2

Adriel; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo), Pepê (Thiago Santos), Bitello, Cristaldo (Thaciano), e Vina (Ferreira); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter 1

Keiller; Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Mercado e Renê; Johnny (Lucas Ramos), Gabriel Baralhas (Matheus Dias), Carlos de Pena (Maurício) e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Vina, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Felipe Carballo, aos 48 minutos do segundo temo (G); Alan Patrick, aos 31 minutos do segundo tempo (I);

Cartões amarelos: Kannemann, Reinaldo, Thaciano e Vina (G); Rodrigo Moledo, Lucas Ramos, Maurício, Pedro Henrique e Mano Menezes (I)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Data e hora: 5 de março de 2023, domingo, às 20h

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)