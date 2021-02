Ídolo nos gramados, ex-meia Douglas retorna ao Grêmio para jogar na equipe de Futebol 7

publicidade

A equipe de Futebol 7 do Grêmio vai contar com o reforço de um dos principais nomes do time principal no recente ciclo vencedor do Tricolor. O ex-meia Douglas dos Santos, campeão da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017, é o novo contratado para a modalidade. Após anunciar aposentadoria dos gramados em outubro do ano passado, ele aceitou contrato para atuar ao lado ao lado de Falcão nas quadras. O contrato é válido até o final de 2021, mas pode ser estendido para 2022.

Sobre a escolha de retornar ao Grêmio, evidenciou a história que já possui na instituição e que estar perto da família também faz a diferença. "Já conheço o clube, a camisa. É um clube que eu gosto. Estou em Porto Alegre, perto de casa, das crianças, então envolve muita coisa... E é o Grêmio", disse o atleta de 38 em vídeo promocional. Ele estará no elenco para a final da Taça das Américas, do Mundial de Clubes, da Copa do Brasil, além da Taça Governador e dos campeonatos Estadual e Brasileiro.

"Vamos pegar uns 10, 15 dias para poder dar uma acerta e depois começar a treinar com os meninos. Nesso período também apareço pra treinar com eles, pra ir treinando entrosament com a galera, aquela resenha. É questão de tempo para poder estar bem", afirmou o jogador.

Ele ainda disse que acredita que o gramado não muda muito quando está com a bola no pé. "Pouco espaço, sempre tentei fazer desse jeito. Vou conversar para o pessoal para saber mais sobre os atalhos e como faz, essa dinâmica de marcação", completou. No entanto, pediu "um pouco de paciência" em relação ao Douglas do campo.