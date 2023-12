40 anos do Mundial do Grêmio: Memória tricolor resgatada pelo CP

publicidade

Para marcar os 40 anos da mais importante conquista da história do Grêmio, o Correio do Povo reproduz na sua íntegra um caderno especial de 20 páginas publicado pela Folha da Tarde no dia 11 de dezembro de 1983, horas após o apito final em Tóquio, que decretou a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha.

Realizada por iniciativa do Grêmio, a reimpressão da edição extra da Folha da Tarde e uma sobrecapa especial relembram, aos olhos de uma época analógica, uma cobertura completa, ainda que bastante diferentes dos moldes atuais em alguns aspectos. Também por isso, afora o caderno, o CP traz um conteúdo especial sobre os 40 anos do título com outras reportagens ligadas à conquista. Em uma delas, o editor João Paulo Fontoura conversou com o jornalista João Carlos Belmonte, colunista do CP em 1983, que conta como foi o trabalho jornalístico naqueles dias no Japão.

Além disso, há também uma entrevista com o atual técnico do Grêmio e ídolo-mor dos torcedores Renato Portaluppi, onde ele conta parte dos bastidores da reta final do jogo, quando estava prestes a decidir o título.

Foto: José Doval / CP Memória

Nomes históricos na cobertura

A edição extra da Folha da Tarde, de 11 de dezembro de 1983, traz em seus textos algumas das maiores figuras da história do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Nomes como Lauro Quadros, Edegar Schmidt e Nilson Souza assinam matérias sobre a histórica conquista, assim como também se fazem presentes Sampaulo (Paulo Brasil Gomes de Sampaio) e Santiago (Neltair Rebés Abreu), dois dos chargistas mais renomados do Estado. “O Grêmio está assumindo, definitivamente, a condição de clube ‘copero’, como dizem os castelhanos. Daqui pra frente, só vai”, assinalou Lauro Quadros, já antevendo o que foi incorporado pelos torcedores como uma das maiores marcas do clube desde então.

Entre os fotógrafos, há registros de José Doval, Paulo Nunes, Carlos Rodrigues, Mauro Mattos, João Carlos Rangel, Paulo Dias, Eduardo Vasseur e Sidnei Cruz, além de material de agências como a Sport Press e o arquivo do Correio do Povo.

Foto: José Doval / CP Memória