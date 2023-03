Ação promove reunião das Gurias Gremistas com elenco principal do Grêmio

publicidade

Reafirmando o compromisso com o futebol feminino, uma de das promessas de campanha, a direção do Grêmio promoveu ontem uma ação para as Gurias Gremistas junto ao elenco principal. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o clube organizou o treinamento das jogadoras no CT Luiz Carvalho, ao lado dos atletas do time masculino, cada grupo em um dos gramados do local.

O presidente Alberto Guerra, o técnico Renato Portaluppi e o treinador da equipe feminina, Felipe Endres, reuniram-se com os atletas antes da atividade para confraternizar a data. Ainda sobre o time feminino, a goleira Lorena apresentou um estiramento de grau 2 no ligamento do joelho esquerdo, submetida a um tratamento conservador e tem prazo de recuperação entre quatro e oito semanas. A goleira foi desfalque na vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão A1.

No time masculino, a novidade foi Lucas Leiva. O volante realizou exame cardíaco e aguarda os resultados para saber quando e se poderá voltar a atuar. Pessoas próximas a ele tem relatado otimismo com o retorno. Dependendo dos resultados, ele poderá retornar às atividades ainda em março ou em abril. Nos últimos três meses, a equipe médica acompanhou o volante da evolução do quadro clínico.

Veja Também