Alberto Guerra descarta possível retorno de Arthur ao Grêmio: "Zero chance"

publicidade

Após a imprensa europeia especular o interesse do Grêmio em Arthur, o presidente Alberto Guerra descartou a possibilidade do volante retornar à Arena. "Zero chance", disse o mandatário gremista, em resposta ao comentarista Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba.

Perguntei ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, sobre a possibilidade de repatriação do volante Arthur.



"Zero chance", me respondeu...



Arthur está se recuperando de lesão, emprestado ao Liverpool pela Juventus. Os dois clubes não pretendem contar com ele.@GuaibaEsporte — Gutiéri Sanchez (@gutisanchez) February 27, 2023

Aos 26 anos, Arthur está emprestado pela Juventus, da Itália, ao Liverpool, da Inglaterra. Porém, não vem sendo aproveitado pelo técnico Jürgen Klopp, com apenas uma partida disputada. Fora dos planos dessas duas equipes, o jogador foi especulado para voltar ao Brasil, com Grêmio e Palmeiras como equipes que estariam interessadas.

Revelado pelo Tricolor, Arthur foi promovido ao grupo principal em 2017. Sob o comando de Renato Portaluppi, disputou 70 jogos e marcou seis gols. Foram três títulos conquistados com a camisa do Grêmio: Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e Campeonato Gaúcho (2018). Em março de 2018, o meio-campista foi vendido ao Barcelona, da Espanha.

Veja Também