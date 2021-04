Alexandre Mendes reclama de gol anulado do Grêmio: "Impacto muito grande"

publicidade

O técnico Alexandre Mendes protestou contra o gol legal anulado contra o Independiente del Valle, na derrota de virada por 2 a 1 na terceira fase prévia da Libertadores. O interino atribuiu um "impacto muito grande" à decisão da auxiliar no resultado. "Já tínhamos uma vantagem de 1 a 0 e conseguimos ampliar com um gol legítimo. A anulação trouxe falta de tranquilidade para a nossa equipe", protestou.

O interino não poupou elogios ao adversário, definido por ele como "extremamente qualificado". No entanto, citou dificuldades por conta da ausência de treinamentos com o adiamento do jogo e transferência ao Paraguai. "Tivemos problemas em Quito. Quando a gente deixa de treinar, atrapalha muito a equipe. Deixamos de fazer repetições importantes, fundamentais para a partida", lamentou.

Apesar do resultado negativo, afirmou confiar na capacidade dos jogadores para reverter a condição na Arena e sair com a classificação para a fase de grupos. Questionado sobre o substituto de Ruan, que foi expulso no lance do pênalti, ele não respondeu, assim como evitou falar do aproveitamento de garotos que fazem bom Gauchão. "Para encarar essa competição tem que ter uma rodagem maior", resumiu.

Com o resultado, o Grêmio vai precisar vencer por 1 a 0 ou dois gols de diferença para ir à fase de grupos. A repetição do placar leva o jogo para os pênaltis, e o empate classifica os equatorianos. A partida de volta contra o Del Valle acontece na próxima quarta-feira, às 19h15min.