Alisson comemora condição de "talismã", mas destaca ajuda dos companheiros

O meia Alisson é uma das armas ofensivas do Grêmio para tentar marcar contra o Athletico-PR e aumentar a vantagem que já leva para Curitiba na semifinal da Copa do Brasil. Decisivo contra o Palmeiras, ele comemorou o apelido de talismã, mas ressaltou o apoio dos companheiros: "Fico feliz por ter feito gols decisivos, e espero continuar assim. Mas não conseguiria nada sem ajuda dos meus companheiros. Espero seguir ajudando eles", disse.

No ano passado, o jogador já havia sido decisivo em um momento crucial da temporada. Nas quartas de final da Libertadores de 2018, marcou gol de cabeça no fim do jogo, levando a disputa para os pênaltis, na qual o Grêmio obteve a classificação. Alisson relembrou com carinho o momento: "Esse gol com certeza vai ficar marcado na minha memória", recordou.

E, para conquistar os resultados, conta com um grupo experiente, acostumado a decisões. Alisson destacou a característica como fundamental para se manter na briga. "São jogadores experientes, que querem a todo momento conquistar títulos. Todos sabem a grandeza do Grêmio e querem dar alegria aos torcedores. Estamos focados em nosso sonho, que é chegar a mais uma final", avisou.

Questionado a respeito de uma das principais discussões da semana, sobre quem joga o melhor futebol do Brasil, Alisson evitou entrar na polêmica. Os técnicos Renato Portaluppi e Jorge Jesus, do Flamengo, deram repetidas declarações sobre as atuações das suas equipes ao longo da temporada. "Deixo isso para o nosso treinador. A gente trabalha para ser reconhecido pelas pessoas, e os resultados mostram que estamos fazendo grandes jogos. Continuamos trabalhando com os pés no chão", alertou.

Para os próximos dois jogos nas competições de mata-mata, pela Copa do Brasil e Libertadores, o Grêmio tem adversários de características distintas das impostas pelo Palmeiras. Tanto Athletico-PR quanto Flamengo são mais ofensivos que a equipe de Felipão. Alisson evitou falar no jogo pela competição continental, mas destacou as características semelhantes: "A gente sempre pensa no próximo adversário. São equipes que tentam propor o jogo, e o nosso foco total é na Copa do Brasil", apontou.

O Grêmio faz o jogo de volta contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil na noite de quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. Após vencer a primeira partida por 2 a 0 na Arena, o Tricolor está em vantagem e pode perder por até um gol de diferença que garante vaga na final da competição. Caso perca por dois gols, a partida vai para os pênaltis. Não há critério de gol qualificado na Copa do Brasil.