Alisson projeta jogo contra o Ceará e reforça: "Temos que voltar a colocar o Grêmio onde ele merece"

O atacante Alison, do Grêmio, concedeu entrevista no início da tarde de segunda-feira no CT Luiz Carvalho. O jogador projetou o próximo confronto do Tricolor contra o Ceará, no próximo domingo, na Arena, às 11h, pela 20° rodada do Brasileirão.

"Temos que voltar a colocar o Grêmio onde ele merece", disse na coletiva. " Infelizmente, por conta do calendário, fica difícil o tempo para os treinamentos. Por isso, essas semanas estão sendo bem proveitosas. Estamos trabalhando em cima do que o Ceará vai nos propor. Temos um grupo bastante unido e focado para que possamos aproveitar esse jogo domingo e conseguir fazer uma excelente partida", completou.

Questionado sobre a queda de rendimento da equipe, Alinson disse que existem fatores como saída e chegada de jogadores e os casos de Covid-19 no elenco ao longo da pandemia. "Mas tudo isso passou agora. Temos que focar no momento em que estamos. Sempre nos cobramos muito por ter um grupo muito qualificado", ressaltou.

O atacante ainda completou sua fala sobre o caso do agora ex-jogador do clube Maicon: " É um cara que a torcida sabe o que ele fez. Sempre honrou a camiseta do Grêmio. Infelizmente, pegou todo mundo de surpresa (saída do jogador). Um líder, quando sai da forma como foi, acaba que ficamos bastante chateados", disse.

Maicon retornou a Porto Alegre nesta segunda-feira para oficializar a rescisão de contrato com o clube. Na sua chegada, o volante foi recepcionado por um grupo de gremistas que entoaram cânticos da equipe no saguão do Aeroporto Salgado Filho, na zona Norte da cidade.

Conforme informações do repórter Rafael Pfeiffer, oTtricolor vai antecipar a concetração para o confronto contra o Ceará: o elenco reune-se já na manhã de quinta-feira, às 7h da manhã.

Rodada não ajudou

Mesmo sem entrar em campo neste final de semana, o Grêmio teve uma rodada que não favoreceu em nada os planos do Tricolor. Bahia e Cuiabá triunfaram diante de Fortaleza e Santos, ou seja, a distância para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento só aumentou. O cenário desfavorável piorou com a partida entre Sport e Athletico-PR – com o empate em 0x0, a equipe pernambucana empurrou o Grêmio para a penúltima colocação.

Passam as rodadas e a missão do Tricolor fica cada vez mais difícil. Mesmo com vitória contra o Ceará, no domingo, a equipe não tem chance de deixar o Z-4 devido à vitória do Bahia sobre o Santos por 4x2 – a equipe baiana é a primeira fora da zona da degola, com 21 pontos.