Antes da decisão da Copa do Brasil, Grêmio tem sete jogos do Brasileirão em janeiro

O Grêmio volta aos treinos na segunda-feira com atenção dividida para o restante da temporada. Se por um lado, a final da Copa Brasil é a grande meta do grupo, ela só será disputada no começo de fevereiro. Em janeiro, o mês terá uma pequena maratona de sete jogos pelo Brasileirão, que servirá para o técnico Renato ajustar a equipe para os confrontos com o Palmeiras, e também garantir uma vaga direta para a Libertadores pelo G4 do campeonato nacional, sem depender do confronto contra o alviverde paulista para carimbar a classificação na fase de grupos do torneio sul-americano. Atualmente, o Tricolor é o 5º colocado, com 45 pontos, dois pontos atrás e um jogo a menos do que o Inter, 4º colocado.

Além disso, o Grêmio poderá recuperar atletas que estão afastados por lesão, como o zagueiro Pedro Geromel e o lateral direito Victor Ferraz, que deixou o jogo contra o São Paulo com a mão na perna. A virada do ano também trouxe indefinições sobre negociações. O Porto deve oferecer um valor entre 12 e 15 milhões de euros pelo atacante Pepê. Mesmo que o negócio avance e a venda seja concretizada, a intenção dos dirigentes gremistas é manter Pepê pelo menos até fevereiro (as finais serão dias 3 e 10).

Outra negociação que precisa ser realizada nos próximos dias envolve o lateral Orejuela. O contrato de empréstimo ao Grêmio foi finalizado nesta sexta-feira e o vínculo do jogador voltou para o Cruzeiro. A princípio, havia um acordo entre os dois clubes segundo o qual os dirigentes gremistas prometeram comprar os direitos federativos do colombiano, pagando em oito parcelas de pouco mais de R$ 2 milhões. Porém, nos últimos dias, o Cruzeiro teria sugerido uma elevação do valor, desagradando os representantes do Grêmio.

O Tricolor volta a campo na quarta, contra o Bahia, às 19h15min, na Arena. Depois disso, vai ao Ceará encarar o Fortaleza no sábado, às 21h. No dia 15 de janeiro, um confronto contra o futuro adversário da final da Copa do Brasil: o Palmeiras, às 21h30min, no Allianz Parque. No dia 24, ocorre o Gre-Nal, no Beira-Rio.

Confira abaixo a lista de jogos do Grêmio em janeiro:

06/01 - 19h15 - Grêmio x Bahia

09/01 - 21h - Fortaleza x Grêmio

15/01 - 21h30 - Palmeiras x Grêmio

20/01 - 19h15 - Grêmio x Atlético-MG

24/01 - 16h - Inter x Grêmio

28/01 - 20h - Grêmio x Flamengo

31/01 - 16h - Coritiba x Grêmio