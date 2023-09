Antes de folga, Grêmio realiza atividade de recuperação física

publicidade

Depois de uma suada vitória contra o Palmeiras, os jogadores do Grêmio realizaram atividades de recuperação física no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta sexta-feira. No final de semana, os atletas gremistas irão folgar e retomar os trabalhos na segunda. O anúncio foi feito pelo técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva.

Nesta tarde, sob comando da preparação física, o elenco atuou em exercícios na academia com ações musculares. Os jogadores que atuaram na maior parte do confronto com os paulistas, permaneceram com os equipamentos de musculação.

Os demais atletas participaram de corridas no entorno do gramado. Na terceira colocação do Brasileirão, o Grêmio volta a campo no próximo sábado, às 16h, diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

