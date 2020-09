Após polêmica com chuteira, Matheus Henrique se defende no Instagram

publicidade

Após polêmica envolvendo a cor de sua chuteira, o volante Matheus Henrique, do Grêmio, se manifestou via redes sociais. O jogador, que vem tendo suas atuações contestadas nas últimas partidas, entrou em campo com uma chuteira colorida no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, neste domingo.

Muitos torcedores, nas redes sociais, criticaram o jogador, alegando que ele teria entrado em campo com uma chuteira vermelha. No entanto, o volante se defendeu, dizendo que a cor do equipamento era laranja.

Matheus Henrique disse estar recebendo mensagens ofensivas por conta do material esportivo, e garantiu respeitar as tradições do clube, e que não quis "afrontar" a torcida do Grêmio. "Nunca me envolvi em polêmica dentro de campo e muito menos fora dele", assegurou o jogador.

Matheus Henrique esteve em campo no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, na Arena. O jogador deve ser titular no clássico Gre-Nal da próxima quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, em jogo válido pela quarta rodada do grupo E da Libertadores.

Veja abaixo a postagem de Matheus Henrique, no Instagram: