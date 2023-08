Após reunião, Grêmio abre negociação por renovação de Kannemann

publicidade

A reunião do Conselho de Administração que debateria o futuro de Kannemann no Grêmio se encerrou na noite desta segunda-feira. Os dirigentes gremistas decidiram antecipar as discussões pela renovação do zagueiro argentino para os próximos dias.

Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, o desejo era conversar somente em setembro, mas o assédio do Independiente, da Argentina, acelerou as tratativas.

Encerrada reunião do CA do Grêmio. Clube vai abrir negociação para renovar o contrato de Kannemann. Conversa que aconteceria apenas em Setembro, será antecipada pela proposta do Independiente.@KTO_brasil — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) August 8, 2023

Publicamente, o Tricolor sempre manifestou a vontade de manter o camisa 4 em Porto Alegre. Nas últimas semanas, o clube argentino fez uma oferta ao defensor que teria sinalizado positivamente. Entretanto, ele garantiu que sua preferência seria seguir na Capital.

O contrato de Kannemann se encerra no fim do ano e ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Porém, a postura nunca foi essa.

