Após ser especulado no Grêmio, Douglas Costa anuncia permanência no Los Angeles Galaxy

Após começar 2023 se oferecendo para voltar ao Grêmio e até com um pedido de desculpas à torcida por conta das atitudes na época do último rebaixamento do clube, Douglas Costa usou o seu perfil no Instagram para anunciar a sua continuidade no Los Angeles Galaxy.

Douglas Costa tinha o desejo de retornar ao Tricolor. Na quinta-feira da semana passada, o jogador teve uma reunião com Alberto Guerra, presidente do Grêmio, onde reafirmou o vontade de voltar a vestir a camisa do clube. Nesse encontro, ele também explicou as suas divergências com a gestão passada de Romildo Bolzan Júnior. As negociações, porém, não avançaram.

Formado nas categorias de base do Grêmio, o meia-atacante não deixou saudades na segunda passagem que teve, em 2021. Pelo contrário, ele despertou a ira dos torcedores tricolores em muitos momentos, principalmente pelos episódios envolvendo o seu casamento. Para completar, Douglas Costa ficou marcado pelo rebaixamento do clube para a Série B do Brasileirão. Foram 28 partidas, com três gols e duas assistências.

