Arena anuncia novas medidas de segurança para jogo do Grêmio contra o Vasco

O Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira, algumas novas medidas de segurança para a partida contra o Vasco, na qual a expectativa é de grande público. O objetivo é evitar incidentes como os que ocorreram na partida contra o Cruzeiro, quando o jogo foi interrompido por duas vezes por conta de confusões na área da arquibancada Norte.

Para evitar aglomerações ou invasões, as entradas para as catracas das arquibancadas Norte e superior terão gradis dispostos para a formação de filas. A Arena conta com 100 catracas ao todo.

Esse foi, inclusive, motivo de divergência entre o clube e a administração do Estádio. O Grêmio sugeriu aumento das catracas nos portões. No entanto, isso não foi aceito pela Arena.

O Grêmio tentou, também, uma liberação da banda para o jogo contra o Vasco, mesmo que na Superior Norte, fora da área da Arquibancada. No entanto, o pedido foi negado pelas autoridades de segurança.

O Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo, às 16h. A partida, válida pela 29ª rodada da Série B, acontece na Arena. A expectativa de público é de 50 mil torcedores.