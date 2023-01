Arena do Grêmio e FGF alertam para golpe da "peneira fake"

publicidade

A Arena do Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alertaram para um golpe de uma peneira fake agendada para o estádio gremista. Divulgada nas redes sociais com logo da entidade do futebol gaúcho, a seleção de jogadores diz estar agendada para o estádio gremista no próximo mês, o que não é verdade, conforme a gestão do local.

Além disso, nome da empresa citada como responsável não existe e o endereço não confere. A FGF também esclareceu que não apoia nenhum tipo de peneira de futebol "As autoridades policiais já estão cientes e investigando o caso".

"Se você mora no Rio Grande do Sul e sonha em ser jogador de futebol profissional, sua chance é agora", promete o card da peneira.

CUIDADO: Peneira de futebol FALSA circulando com logo da FGF e suposta realização na Arena. As informações não procedem, de acordo com a Arena e a própria Federação. Além disso, nome da empresa citada como responsável não existe, nem bem como endereço, que não confere. @GremioCP pic.twitter.com/OJRFsUa187 — Mauri Dorneles (@mauridorneless) January 18, 2023

A Arena pontuou também que irá buscar medidas judiciais. O custo para participar da peneira é de R$ 50,00. As informações foram levantadas pelo colunista do Correio do Povo, Hiltor Mombach.