Arena do Grêmio recebe doações para pessoas atingidas pelas enchentes no RS

O Grêmio disponibiliza, a partir desta quarta-feira, a Arena para receber doações para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Serão arrecadados alimentos, água, agasalhos, itens de limpeza e higiene pessoal.

A sede para receber essas doações será no Departamento Consular da Arena. O acesso é feito pela Rampa Leste do estádio, das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta-feira. Aberto somente nos dias úteis.

No fim de semana e no feriado, a entrega pode ser feita na GrêmioMania Megastore, com acesso pela Rampa Oeste da Arena. O horário de funcionamento no feriado é das 11h às 16h30min. No sábado, das 10h às 18h. Já no domingo, das 9h às 16h30min.

Os Consulados Femininos de outras cidades também estão aptos para receber as doações. Mais informações pelo e-mail responsabilidade.social@gremio.net.

