Autor do gol, Lucas Silva cita evolução do Grêmio após Gre-Nais

Autor do gol na vitória diante do Ypiranga e um dos melhores jogadores em campo. Luca Silva foi peça fundamental para o resultado positivo do Grêmio em Erechim. Agora, na partida de volta o Tricolor pode empatar que fica o pentacampeonato do Gauchão. “Foi um gol muito importante, o primeiro da temporada. Partimos do princípio dos dois Gre-Nais. Assim conseguimos entender melhor o trabalho do Roger (Machado)”, disse o volante na saída de campo.

Silva também comentou o fato dele ser o batedor do pênalti que abriu o placar. Geralmente, o batedor oficial da equipe é o centroavante Diego Souza, que havia sido substituído. “O Diego também bate, mas treinei para que quando a oportunidade surgisse, eu estivesse pronto'', afirmou.

O Grêmio agora tem uma semana cheia para o jogo da volta. A partida está marcada para o dia 2 de abril, às 16h30min, na Arena.

Roger prega cautela sobre a vantagem

Em coletiva após a vitória, o técnico Roger Machado optou pela cautela. “Final se ganha, final de compete. Acho que conseguimos uma boa vantagem diante de uma grande equipe. Mas não tem nada decidido. Precisamos ter os pés no chão”, disse o treinador.

