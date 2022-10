Avaí não vai exercer opção de compra e Jean Pyerre deve retornar ao Grêmio em 2023

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Com contrato até o final de 2024, Jean Pyerre deve retornar ao Grêmio em 2023. Isso porque o Avaí não vai exercer a opção de compra do meia, que tem vínculo com os catarinenses até o final deste ano.

Jean Pyerre vem alternando momentos de titularidade e reserva com a camisa do Avaí. Pelo Brasileirão, o meio-campista disputou 21 partidas e marcou apenas um gol – no empate contra o Palmeiras por 2 a 2, na Ressacada. Na última rodada, na derrota para o Fortaleza por 2 a 0, o camisa 21 iniciou a partida como titular, mas foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

Voltando ao Tricolor, Jean Pyerre será reavaliado pela nova direção que assumir e também pelo treinador escolhido para a próxima temporada. Revelado pelo clube em 2017, o meia disputou 141 partidas, com 22 gols marcados e 16 assistências distribuídas.

Antes de chegar ao Avaí, Jean Pyerre teve rápida passagem pelo Giresunspor, da Turquia, onde descobriu ter um câncer no testículo. Logo, ele fez a opção de tratar a doença no Brasil e deixou o clube europeu.

