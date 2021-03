Base do Grêmio ganha confiança e jogará por mais duas rodadas do Gauchão

publicidade

A amostra geral é boa. O Grêmio está satisfeito com o desempenho do seu time alternativo e irá mantê-lo em ação por pelo menos mais duas rodadas – nesta quinta-feira, contra o Juventude, em Bento Gonçalves, e no fim de semana, contra o Pelotas, na Arena. Apesar das dificuldades sentidas no empate com o São José, a equipe lidera o Gauchão com um jogo a menos, e a diretoria entende que oscilações fazem parte do processo com jogadores jovens.

É o caso de Brenno. Após uma atuação impressionante contra o Aimoré, o goleiro de 21 anos esteve envolvido em uma indefinição com o zagueiro Rodrigues que ocasionou o gol de Luiz Eduardo, do São José. A falha conjunta não muda a avaliação do Grêmio sobre o jogador. O clube está preparando a renovação de contrato com ele, com uma boa valorização salarial. O objetivo é ampliar o vínculo, que termina no fim do ano, até 2025.

O time para amanhã vai depender da recuperação de alguns jogadores envolvidos nesta sequência de jogos a cada três dias. Gui Azevedo teve constatada uma lesão muscular de grau 2 e vai parar por quatro semanas. Leo Chú, que entrou no seu lugar, foi expulso e está suspenso. Assim, Leo Pereira deve ser o titular. Desta forma, os jogadores que voltaram de férias seguem sua pré-temporada com o preparador físico Reverson Pimentel.

No boletim médico de ontem, o Grêmio atualizou a situação dos demais jogadores que estão no DM. Jean Pyerre, Luiz Fernando e o volante Michel, que voltou ao clube recentemente, estão em fase de preparação física. Geromel e Churín ainda não têm data para serem integrados aos treinos.