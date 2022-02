Benítez aparece no BID e pode fazer sua estreia pelo Grêmio no domingo

publicidade

O meia argentino Martin Benítez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está regularizado para fazer sua estreia pelo Grêmio. No domingo, o jogador pode ser a novidade na equipe do técnico Vagner Mancini, que encara o Guarany de Bagé, às 19h30min, na Arena.

Na quarta-feira, contra o São José, ele já estava cotado para iniciar, mas sua documentação não ficou pronta a tempo. O Tricolor alegou que a demora aconteceu por culpa dos argentinos do Independiente. O meia foi apresentado no dia 12 de janeiro.

Com 27 anos, o jogador chegou por empréstimo até o final de 2022 com opção de compra fixada. Ele atuará com a camisa 8. Após a vitória contra o São José, Mancini elogiou Benitez. "É um jogador diferente, pode fazer uma função contrária do Campaz. Tem pivô. Podem atuar os dois juntos, com o colombiano caindo pelo lado", disse.

