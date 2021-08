Borja chega em Porto Alegre e deve ser confirmado como reforço do Grêmio

publicidade

O atacante Borja deve ser confirmado em breve como reforço do Grêmio. O jogador postou uma foto com a família nas redes sociais, em um aeroporto de São Paulo, iniciando o deslocamento para Porto Alegre.

O jogador desembarcou na capital gaúcha na noite desta terça-feira. Borja chega por empréstimo junto ao Palmeiras, e deve permanecer no clube até o fim de 2022. Ele esteve na Copa América com a seleção colombiana nesta temporada.

Paulo Victor deixa o Grêmio

O dia também foi de despedidas no Grêmio. O goleiro Paulo Victor, que estava no Grêmio desde 2017, anunciou sua saída do clube nesta terça-feira. Houve acordo para a rescisão, e o goleiro será pago em 36 vezes.

Muito obrigado, @Gremio! Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando oito títulos junto com esse grupo, especialmente a Libertadores que era um sonho meu. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária. (+) pic.twitter.com/pbGKNHqLYW — Paulo Victor (@48paulovictor) August 3, 2021

O Grêmio enfrenta o Vitória nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe pode perder por até dois gols de diferença que avança para a próxima fase.