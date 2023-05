BR 448 passa a ser chamada Rodovia Dr. Fábio André Koff

publicidade

O maior dirigente da história do Grêmio está mais uma vez eternizado. Inaugurada em 2013, a BR 448, conhecida como Rodovia do Parque, passará a ser chamar Rodovia Dr. Fábio André Koff. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira, dia 18.

A proposta para mudança do nome havia sido feita em 2018, pelo deputado federal Giovani Cherini. Foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Deputados em 2021 e posteriormente pelo Senado em 2022.

Imortal

Fábio André Koff é o dirigente mais vitorioso da história do Grêmio. Aos 36 anos, ele começou sua trajetória no clube. Em 1976, foi eleito vice-presidente de futebol na gestão de Hélio Dourado. Em 1980, concorreu pela primeira vez à presidência do clube, sendo derrotado pelo próprio Hélio Dourado. Porém, no final de 1981, foi eleito pela primeira vez. Ali começava a sua série vitoriosa pelo Grêmio.

Koff era presidente do clube durante a maior conquista do clube, o Mundial de 1983. Ainda conquistou duas Libertadores, em 1983 e 1995, um Campeonato Brasileiro, em 1996 e uma Copa do Brasil em 1994. Ele ainda presidiu o clube pela última vez no biênio 2013/14

Koff morreu aos 86 anos no dia 10 de maio de 2018, após ficar dias internado no hospital Moinhos de Vento para tratar uma infecção generalizada.