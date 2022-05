Campaz desfalca o Grêmio nas próximas duas rodadas da Série B

publicidade

Roger Machado não poderá contar com Campaz nas duas próximas partidas do Grêmio na Série B do Brasileirão. Isso porque o meia foi convocado pela seleção da Colômbia para amistoso contra a Arábia Saudita, dia 5 de junho, na Espanha. É mais um jogador chamado para sua respectiva seleção, a exemplo do paraguaio Villasanti.

O camisa 7 desfalcará o Tricolor nas rodadas diante do Vasco (2 de junho / fora de casa) e Novorizontino (7 de junho / em casa). Nesses dois comprimissos, o técnico gremista precisará encontrar um substituto para Campaz, que foi titular no empate contra o Vila Nova, em Goiânia.

Retornos contra o Vasco da Gama

O Grêmio deverá ter as voltas de Kannemann e Edilson para o jogo contra o Vasco na quinta-feira, às 20h30, em São Januário. O zagueiro argentino teve uma gastroenterite e foi desfalque de última hora contra os goianos. Já o lateral-direito ainda estava inseguro em relação a dores musculares e não viajou ao Centro-Oeste brasileiro.

O único jogador pendurado na partida no Rio de Janeiro é Lucas Silva, que pode ganhar espaço com a ausência do convocado Villasanti.

