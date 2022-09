Candidatura de Carlos Galia à presidência do Grêmio passará por avaliação

publicidade

Depois de não ter alcançado a cláusula de barreira de 15% nas eleições para a renovação de metade do Conselho Deliberativo no último sábado, o candidato à presidência do Grêmio, Carlos Galia, da Chapa 3 – Grêmio Glorioso, avaliará com seu grupo político até o final da semana o posicionamento para o seguimento ou não no pleito. A Chapa obteve 771 votos (5,97%). Caso mantenha a candidatura, Galia deverá obter também 20% dos votos entre os conselheiros no primeiro turno na disputa.

Para o segundo, podem, em tese, passar cinco chapas para a disputa do Conselho de Administração. Apesar de não ter eleito conselheiros, Galia avalia o resultado do final de semana como positivo.

“Para o nosso grupo foi muito bom, somos um grupo novo, e tivemos pouco tempo de campanha. O resultado foi na expectativa, até um pouco a cima do que esperávamos na verdade, mas, claro a gente queria ter chegado a cláusula”, avaliou.

