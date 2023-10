Carballo e Cuiabano treinam com bola e podem reforçar o Grêmio contra o América-MG

publicidade

Após voltar a vencer no Brasileirão, contra o Flamengo por 3 a 2, o Grêmio já começou a focar no duelo diante do América-MG, neste sábado, às 19h, na Arena Independência, pela 30ª rodada. O técnico Renato Portaluppi poderá ganhar dois reforços: o lateral-esquerdo Cuiabano e o volante Carballo. Ambos os jogadores trabalharam com bola no treino desta quinta-feira à tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho, e estão recuperados de lesão muscular e dores no púbis, respectivamente.

Luis Suárez, que cumpriu suspensão na vitória contra o Flamengo, volta a ficar à disposição. Em contrapartida, Kannemann está fora pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Ely e Iturbe correram ao redor do gramado do CT e seguem como desfalques.

Com 47 pontos, o Tricolor está na sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma vitória em Belo Horizonte, aliado a um empate ou derrota do Athletico-PR — o Flamengo teve o seu jogo adiado na rodada —, pode recolocar os gaúchos no G-4 da competição.

