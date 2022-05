CBF altera horário da partida entre Grêmio x Criciúma pela Série B

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a alteração no horário da partida entre Grêmio x Criciúma, marcada para a próxima semana, pela Série B. O jogo, que acontece na quinta-feira, 19 de maio, será realizado às 19h, na Arena.

Antes, o duelo estava previsto para as 21h30min. A mudança, de acordo com o documento da CBF, ocorre por solicitação da detentora dos direitos de transmissão, por ajuste na grade de programação.

Antes, o Grêmio tem compromisso contra o Ituano, no Novelli Júnior, na segunda-feira, 16. A partida, válida pela 7ª rodada, está marcada para as 20h.

Jogo do Vasco vai para Manaus

Outra partida da Série B que sofreu alteração, mas de local, foi o duelo entre Guarani x Vasco. A partida, marcada para o Brinco de Ouro, foi transferida para Manaus.

O motivo foi uma manutenção no gramado, solicitada pelo próprio Guarani e em concordância com as federações e o Vasco. A partida será na Arena da Amazônia, também na quinta-feira, 19, às 21h30min, horário de Brasília, 20h30min no horário local.