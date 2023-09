CBF decide afastar árbitros envolvidos em lance de pênalti não marcado em Corinthians x Grêmio

publicidade

A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar ao menos dois dos árbitros envolvidos em lance de pênalti não marcado na partida entre Corinthians e Grêmio na noite dessa segunda-feira pelo Brasileirão. De acordo com o Estadão, o juiz da partida, Wilton Pereira Sampaio, e o responsável pelo VAR, Emerson de Almeida Ferreira serão afastados. A CBF já havia manifestado o entendimento de que houve um erro da arbitragem no lance em questão.

O empate em 4 a 4, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com um lance polêmico de arbitragem. Já nos acréscimos da segunda etapa, Ferreira cruzou a bola na grande área, que bateu no braço de Yuri Alberto, atacante corintiano. Ele tentou bloquear o lance e conseguiu. Os jogadores do Grêmio reclamaram bastante do lance.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro principal do jogo, não marcou nada na jogada. O jogo chegou a ser paralisado para a análise do árbitro de vídeo, comandado por Emerson Ferreira de Almeida Ferreira, que acompanhou a decisão e não chamou o companheiro para a revisão na cabine do VAR. Ambos ficarão um tempo, ainda não determinado, sem apitar jogos do primeiro escalão do futebol brasileiro.

Segundo apurou o Estadão, o corpo de arbitragem da partida será submetido a treinamentos teóricos e práticos. Os árbitros afastados ficarão fora das escalas enquanto passam pelo processo temporário de preparação. Quando voltarem, deverão ser selecionados para partidas de menor porte.

No ano passado, o árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), apitou jogos da Copa do Mundo do Catar.

