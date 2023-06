CBF divulga data de jogos do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira, as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio encara o Bahia na luta por uma vaga na semifinal.

O duelo de tricolores abre a fase da competição no dia 4 de julho, terça-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova. O confronto de volta acontece na Arena, no dia 12 do mesmo mês, às 19h.

Com o chaveamento até a final já definido, quem se classificar encara o vencedor de Flamengo x Athletico Paranaense. Do outro lado, Palmeiras, Corinthians, América Mineiro e São Paulo lutam por uma vaga na decisão.

Confira os duelos:

Jogos de ida:

Terça-feira – 4 de julho - Bahia x Grêmio – 21 horas, na Arena Fonte Nova

Quarta-feira – 5 de julho - São Paulo x Palmeiras - 19h30, no Morumbi

América Mineiro x Corinthians - 21h30, no Independência

Flamengo x Athletico Paranaense - 21h30, no Maracanã

Jogos de volta:

Quarta-feira – 12 de julho - Grêmio x Bahia - 19h, na Arena do Grêmio

Corinthians x América Mineiro - 21h30, na Neo Química Arena

Athletico Paranaense x Flamengo - 21h30, na Arena da Baixada

Quinta-feira – 13 de julho - Palmeiras x São Paulo - 20 horas, no Allianz Parque