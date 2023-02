CBF divulga data e horário da estreia do Grêmio na Copa do Brasil

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado, a data e o horário da estreia do Grêmio na Copa do Brasil, contra o Campinense, em Campina Grande, na Paraíba. O confronto está marcado para o dia 1° de março, às 20h.

Por ser melhor rankeado, o Tricolor joga fora de casa, mas com a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal. Se passar, o Grêmio pega o vencedor de Resende-RJ e Ferroviário-CE.

Nesta primeira fase da competição nacional, os 80 clubes foram divididos em oito potes com dez cada, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC). As demais equipes – Libertadores e os campeões da Série B do Brasileirão, da Copa do Nordeste e da Copa Verde – só entram na terceira fase.

