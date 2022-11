CEO pretendido pelo Grêmio vai seguir no Palmeiras

publicidade

"Ficha 1" para assumir como CEO do Grêmio, Cristiano Koehler preferiu seguir seu trabalho à frente do Palmeiras. A decisão foi tomada após reunião com a direção do clube paulista nesta sexta-feira e logo foi informada a Alberto Guerra, presidente do Tricolor.

Cristiano Koehler, que o Grêmio procurou para ser o CEO em 2023, dará segmento ao seu trabalho no Palmeiras. Executivo esteve reunido com a direção do clube paulista e definiu pela permanência em SP.@GuaibaEsporte — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) November 18, 2022

Sem Cristiano Koehler, Alberto Guerra vai seguir no mercado em busca de um profissional para a função no clube gaúcho. É o segundo nome pretendido pelo novo presidente que recusa o convite. Em entrevista coletiva na quarta-feira, Rodrigo Caetano, especulado para assumir como executivo de futebol, anunciou que vai permanecer no Atlético-MG, com quem tem contrato até o final de 2026.

Além de precisar resolver essas duas questões, Guerra viaja ao Rio de Janeiro, nesta sexta, para acertar com o técnico Renato Portaluppi. A partir desses acertos, o Grêmio vai ao mercado para reforçar o grupo de jogadores.

