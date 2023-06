Com contrato no Grêmio até o fim de junho, Diego Souza tem situação indefinida

publicidade

Artilheiro do Grêmio nas últimas três temporadas, Diego Souza tem contrato apenas até o final deste mês. Porém, ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador. Hoje, é aventada a possibilidade do camisa 29 renovar o vínculo até dezembro, para depois encerrar a carreira. Diego Souza se recupera de uma ruptura no menisco do joelho esquerdo, sofrida no dia 25 de março, quando o Tricolor derrotou o Ypiranga nos pênaltis e garantiu vaga na final do Campeonato Gaúcho. Com o avanço na recuperação da lesão, existe a expectativa de que o atleta possa voltar aos treinamentos ainda em junho.

Atualmente, Renato Portaluppi não tem no plantel um jogador com as características de Diego Souza, principalmente que possa substituir Luis Suárez. André Henrique chegou a ser contratado para ser o reserva do uruguaio, mas não tem sido utilizado na posição. Nos últimos jogos, quando não teve o camisa 9, o treinador gremista tem improvisado o meia Vina.

Com 37 anos, o centroavante vive seus últimos momentos como jogador de futebol. Em agosto do ano passado, antes de estender o contrato por mais seis meses, Diego Souza havia revelado o desejo de encerrar a carreira com a camisa do clube gaúcho. "Ou jogo no Grêmio ou encerro a carreira (em 2023). Até porque, na minha idade, preciso de estrutura, preciso de time bom e estar bem ambientado e feliz. Aqui tenho tudo isso. Se tiver que jogar mais um ano, será uma honra enorme, mas isso é um passo lá na frente", disse o

jogador na época.

Ao longo de 20 anos de carreira, Diego Souza soma duas passagens pelo Tricolor. Na primeira, em 2007, ainda quando atuava como meia, conquistou o Gauchão e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores da América. Treze anos depois, retornou para seguir escrevendo a sua história no clube. Já como centroavante, se tornou o maior goleador do Grêmio no século 21, com 86 gols. Nessa segunda passagem, Diego Souza conquistou quatro títulos gaúchos e três da Recopa Gaúcha. Porém, também ficou marcado pelo rebaixamento no Brasileirão 2021.

