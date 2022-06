Com Diego Souza fora, Elkeson deve começar como titular pela terceira vez no Grêmio

publicidade

O atacante Elkeson deverá começar como titular do time do Grêmio pela terceira vez desde que chegou ao Tricolor nesta temporada. Com Diego Souza fora, o técnico Roger Machado deu indicações de que irá manter o sistema com três zagueiros, quatro atletas no meio, e três atacantes na frente, com o brasileiro naturalizado chinês centralizado diante do Sport, na segunda-feira, às 20h, na Arena Pernambuco. Em caso de vitória, o time gremista pode ingressar no G4.

Contratado no começo da competição, o centroavante passou por um período de adaptação física e estreou no segundo tempo da partida contra o CRB pela 5ª rodada da Série B. De lá para cá, começou jogando somente em dois momentos e anotou um gol.

Diante do Criciúma, no empate por 0 a 0, Elkeson jogou do lado de Diego Souza. Ambos não tiveram bom rendimento. Na final da Recopa Gaúcha, contra o Glória de Vacaria, o camisa 9 marcou seu primeiro gol e teve boa atuação, em um esquema semelhante ao que deve ser utilizado na segunda-feira, sendo ele o centroavante isolado.

Ausências e retornos

Além de Diego Souza, o Grêmio terá os desfalques do zagueiro Bruno Alves, com Covid-19, e do volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o técnico contará com o retorno do paraguaio Villasanti, que estava com a seleção do Paraguai na Coreia do Sul.

O volante viajou para o Brasil e se encontrou com a delegação tricolor a tempo de enfrentar o Sport. O atleta terá o domingo para se recuperar do desgaste da viagem e ter a possibilidade de voltar à titularidade.